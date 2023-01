HSC’21 ook al volop bezig met komend seizoen

Zeker is dat Bob Peterman, Jens Keemers, Lars Escher, Michael Wensing, Mika Schrijver, Shaien Sediqi, Ediz Moldur, Lucas Selfhout, Kars Zwiers, Luuk Schepers, Cenk Uguz, Jules Stokkers, Yannik de Vries, Zeki Erkilinç en Mohammed Iallouchen voetballen ook in het seizoen 2023/2024 voor HSC’21.

Kelvin Veensma zal na dit seizoen afscheid nemen van de club. De 32-jarige verdediger kwam in het seizoen 2013/2014 over van Glanerbrug. Ook zeker is dat Siebe Schets (was al gestopt in november vanwege blessureleed) en Reangelo Nicolaas vertrekken.