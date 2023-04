HSC’21-trainer Nijhof in de race voor prestigieuze prijs

Voor de VVON Awards zijn uit alle zes districten uit het Nederlandse amateurvoetbal drie trainers voorgedragen. Naast Nijhof zijn in het district oost Pascal Diender (HHC) en Camiel Jager (AWC) genomineerd. In de periode van 5 mei tot 10 mei kunnen leden uit elk district een keuze maken uit de genomineerde kandidaten in hun district. Op vrijdag 12 mei worden de winnaars van de zes districten bekendgemaakt. Een week later worden de Awards daadwerkelijk uitgereikt.

Daniël is sinds 2017 hoofdtrainer van HSC’21 en al die tijd spelend in de 3e divisie. Doel is om een optimaal rendement te behalen binnen de hoofdmomenten van het voetballen zowel aanvallend, verdedigend en de omschakeling. Het door ontwikkelen proberen Daniël en zijn staf te stimuleren d.m.v. trainingen, wedstrijden, individuele gesprekken, groepsgesprekken en het bekijken van wedstrijdbeelden, hierbij staat onze speelwijze centraal. HSC’21 is niet in staat om ‘gearriveerde’ spelers te halen waardoor HSC’21 zich moet concentreren op de ontwikkeling van onze jeugdspelers. HSC 21 staat bekend om haar energieke aanvallende speelwijze. HSC’21 heeft een selectie van 24 spelers waarvan er 8 uit eigen jeugdopleiding komen en 5 daarvan spelen structureel in de basis. Tevens is Daniël trainer-coach geweest van het beloften team (O21) dat uitkomt in de Beltona-competitie. Als trainer probeert hij een trainer te zijn die een vrij normale omgang heeft met zijn spelers en staat open voor feedback. Vrijwel iedere week heeft Daniël contact met collega trainers over aankomende tegenstanders. Ten behoeve van het amateurvoetbal staat Daniël open om cursisten voor een KNVB diploma stage te laten lopen bij HSC’21. Daarnaast levert Daniël een bijdrage om bij interne bijeenkomsten ook de eigen trainers te ontwikkelen. Dat kan onder andere d.m.v. presentaties of doordat trainers tijdens trainingen of soms ook op wedstrijddagen meedraaien.