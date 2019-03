Huiswerk voor DOS’37 na twee dompers

Goed voetbal was zaterdag eigenlijk niet mogelijk. Harde wind, veel regen, bibberen in de kou: op het toch al lastig bespeelbare natuurgrasveld in Vriezenveen, ging er vooral veel mis bij DOS’37 - SDV Barneveld (2-3). De winnende goal in de slotfase van de bezoekers was onder normale omstandigheden nooit gevallen. Een voorzet werd licht getoucheerd en belandde, met hulp van de wind, pardoes in het doel. Pijnlijk voor DOS, dat zich na een 2-0 achterstand bij rust goed terugknokte tot 2-2. De glimlach die trainer Kenan Durmusoglu bij de gelijkmaker tevoorschijn toverde, was vrij kort daarna alweer verdwenen. „Al zeker vier keer dit seizoen waren wij de ploeg die een ruime voorsprong uit handen gaf”, sprak de coach na afloop. „Nu leek het eindelijk andersom te gaan. De eerste helft was niet best, maar toch kregen we nog kansen met een bal op de lat en een afgekeurde goal. Bovendien viel de eerste tegentreffer na een handsbal. Zonde. Op basis van de tweede helft hadden we zeker een punt verdiend.”