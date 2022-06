Hulzense Boys gaat ‘keihard genieten’ van succes

Trainer Erik Zandstra wist niet waar hij het zoeken moest na afloop. „Zij met een spelersbudget van 250.000 euro, wij met een spelersbudget van nul, snap jij het nog?” Het ambitieuze Batavia, hiervoor inclusief nacompetitie al zestien duels ongeslagen, heeft als doel op te stomen naar de derde divisie. Een hecht collectief uit Hulsen zorgt ervoor dat die ambitie een jaartje langer in de ijskast moet. Het was voor Zandstra het verhaal van de finale. „Batavia is op individueel niveau een bizar goede ploeg, misschien de beste die ik ben tegengekomen, en dan reken ik mijn tijd in de hoofdklasse en bij Go Ahead Eagles mee. Ze zijn technisch, snel, wendbaar en die spelers zijn tien keer zo goed als wij. Maar wat koop je daarvoor? Niks, zo bleek, wij hebben zo verschrikkelijk hard gewerkt voor elkaar en dat gaf de doorslag.”