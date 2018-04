In beeld: Wilhelminaschool opnieuw te sterk voor Juliana'32

ZATERDAG 3DHENGELO - Met een overwinning en een gelijkspel kroonde Juliana'32 zich vorig seizoen op zaterdag nog tot kampioen van Hengelo, maar met twee zeges in deze jaargang gaat die eretitel dit seizoen overduidelijk naar Wilhelminaschool.

De wedstrijd werd opgeluisterd met diverse rookbommen, in de kleuren rood, wit en blauw.

Voor de rust kregen de circa 500 toeschouwers een gelijkopgaand duel te zien. Wilhelminaschool begon beter, kreeg ook wat kansen, maar in het restant van de eerste helft nam Juliana steeds meer de regie in handen. In de tweede helft was er nog maar één ploeg die aanspraak mocht maken op de overwinning.

Volledig scherm Spits Dick Zengerink van Juliana kon in de eerste helft weining voor het doel komen van de tegenstander. © Christian van der Meij

Vrije trap

Wilhelminaschool - dat ook moest winnen om uitzicht te houden op een prijs - greep het initiatief terug en Juliana oogde in de tweede 45 minuten wat apathisch. Jeffrey Ruinemans gaf de thuisploeg het eerste zetje in de goede richting, Rowin Voogd besliste in de slotfase het duel met een prachtig ingeschoten vrije trap (2-0):

Rode kaart

De gemoederen raakten toen nog wat verhit met een rode kaart voor doelman Oscar van Dalen van Juliana (hands buiten het strafschopgebied) en verdediger Teun Nieuwland van Wilhelminaschool na een te late tackle.

Volledig scherm © Christian van der Meij

Volledig scherm © Christian van der Meij

Vervangende periode

Wilhelminaschool heeft door de zege nog altijd uitzicht op de vierde plek, die mogelijk recht geven op een vervangende periode. Dat lot heeft overigens Juliana in handen. De club van Groot Driene kan op 28 april tegen Hellendoorn de tweede periode pakken. In dat geval is de vierde plek niets waard.