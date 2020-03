In België geen amateurvoetbal meer, in Nederland snel duidelijkheid

Wat gaat er in Nederland gebeuren? ‘Het kabinet gaf aan op dinsdag 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april’, laat de KNVB in een brief weten aan de clubs. ‘Op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart zullen we direct daarna maximale duidelijkheid geven over het vervolg van de competities.’