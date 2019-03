In de race voor een titel die niemand wil

Voetbalclubs in de regio zonder overwinning: het is een rijtje waar je niet in wilt staan. Zo'n 140 verenigingen telt het verspreidingsgebied van deze krant, drie clubs konden geen enkele keer juichen. Daarle, MVV'69 en het zaterdagteam van FC Winterswijk 'strijden' om een titel die allesbehalve een prijs is.