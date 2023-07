In de tweede klasse van het amateurvoetbal is anderhalf uur reizen naar een uitduel geen uitzondering: ‘Dit begint op profvoetbal te lijken’

Juliana’32 kan goede spel in nacompeti­tie geen vervolg geven: ‘Het zat er in de finale niet in’

Juliana’32 had in de nacompetitie voldoende vertrouwen getankt, door imponerende overwinningen op GFC (0-5) en SC Lutten (4-1). Maar in de finaleronde van de play-offs voor een plek in de derde klasse kreeg Juliana’32 geen grip op Blauw Wit’66: 4-0 verlies.