In Harreveld is het wel feest voor Reünie: promotie naar derde klasse

Reünie kwam in Harreveld na ruim een uur op voorsprong, daarna trok KSH de stand, vlak voor rust, gelijk. Nog voor de pauze schoot Musa Dagdelen zijn ploeg echter alweer op voorsprong en in de tweede helft liepen de Borculoërs gemakkelijk uit.

Hierdoor is het woensdagavond groot feest in Harreveld en later in Borculo. Reünie is paar wedstrijden voor het einde al kampioen en speelt daardoor volgend seizoen in de derde klasse.