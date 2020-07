Indeling amateurvoetbal bekend: wie treft komend seizoen wie?

ENSCHEDE - De KNVB heeft de indeling amateurvoetbal voor komend seizoen bekendgemaakt. Bekijk hier het overzicht van de regionale clubs in het district oost.

Zaterdagvoetbal

Eerste klasse D: Bennekom, DOS’37, DTS Ede, DZC’68, DOS Kampen, GA Kampen, Hierden, KHC, De Merino’s, Nunspeet, SDV Barneveld, SVI, SVZW, CSV Apeldoorn.

Tweede klasse H: ASC’62, Be Quick’28, Be Quick Z., De Esch, Den Ham, Enter Vooruit, Hulzense Boys, IJVV, PH Almelo, Quick’20, Sparta Enschede, Vroomshoopse Boys, WVF, ZAC.

Derde klasse D: AJC’96, ASV’57, Bergentheim, Bruchterveld, DES, De Zweef, Hardenberg’85, Kloosterhaar, Marienberg, ON Almelo, SVVN, Voorwaarts V, Wilhelminaschool, VV Hellendoorn.

Vierde klasse E: Almen, Blauw Wit’66, FC RDC, FC Winterswijk, GFC, Gorssel, Harfsen, Helios, Koninklijke UD, Sp. Deventer, SC Rijsen, SV Rijssen.

Vierde klasse F: ATC’65, Achilles’12, Blauwwitters, Daarlerveen, Juventa’12, Lemele, MVV’69, OVC’21, Daarle, DRC 2012, SVV’56, Tubantia, AVC Heracles.

Vierde klasse G: Achilles Enschede, Barbaros, Drienerlo, PW 1885, FC Aramea, FC Berghuizen, Eilermark, Juliana’32, Rigtersbleek, SC Enschede, SVV’91, Sportlust Glanerbrug.

Volledig scherm Delden en Rood Zwart gaan van de vierde klasse A naar de vierde klasse B. © Marcel ter Bals

Zondagvoetbal

Eerste klasse E: BVC’12, Columbia, Dalfsen, De Bataven, FC Winterswijk, Heino, MASV, RKHVV, Rohda Raalte, Bemmel, Stevo, TVC’28, Tubantia, Voorwaarts Twello.

Tweede klasse J: ATC’65, Achilles’12, BWO, Barbaros, Bon Boys, Suryoye-Med, Eilermark, Grol, Lemelerveld, NEO, SDC’12, Schalkhaar, Vogido, Wijhe’92.

Derde klasse A: Avanti Wilskracht, Borne, DSVD, De Tukkers, LSV, Losser, Luctor et Emergo, MVV’29, RSC, Reutum, Saasveldia, TVO, UDI, WVV’34.

Derde klasse C: DVV, Doetinchem, FC Trias, Gendringen, HC’03, OBW, Pax, Ruurlo, Rheden, SML, Sp. Lochem, VVO, Witkampers, Montferland.

Vierde klasse A: Almelo, BSC Unisson, De Tubanters, EMOS, Fleringen, KOSC, La Premiere, Oldenzaal, Vasse, De Lutte, Sportclub Overdinkel, UD Weerselo, Victoria’28, Zenderen Vooruit.

Vierde klasse B: Buurse, Delden, Diepenheim, FC Eibergen, Hector, Hoeve Vooruit, Markelo, Reunie, Rietmolen, Rood Zwart, Rekken, Neede, VIOS Beltrum, Twenthe Goor.

Vierde klasse C: ’t Peeske, AD’69, Ajax B, Etten, FC Bergh, FC Dinxperlo, GWVV, KSV Vragender, Keijenburgse Boys, Kilder, MEC, Meddo, SJO, Ulftse Boys.

Vierde klasse G: Broekland, DAVO, Enter, Ulu Spor, Haarle, Heeten, Holten, Hoonhorst, Raalte, SDOL, Nieuw Heeten, SV Zwolle, Sportlust Vroomshoop, VV Lettele.

Vijfde klasse A: Bentelo, DTC’07, EGVV, Haaksbergen, Hengelo, Langeveen, Lochuizen, Manderveen, Bornerbroek, Haarlo, TVV, Vosta.

Vijfde klasse B: Bredevoort, DEO, Erix, FC ’t Centrum, GSV’63, Halle, Phenix, Ratti-Socii, SVBV, Vosseveld, Westendorp, Wolfersveen, ZZC’20.

Het nieuwe seizoen amateurvoetbal in het district oost begint in het weekeinde van 19/20 september. Daarvoor worden er nog bekerduels gespeeld. De indeling van de landelijke klassen werd eerder al bekendgemaakt. Deze competities trappen af in het weekeinde van 5/6 september.