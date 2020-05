Indeling amateurvoetbal: de puzzel is zeker nog niet af

Zo staat Quick’20 in het concept nog bij de hoofdklasse zondag, terwijl de Oldenzaalse club op die dag stopt met prestatievoetbal. Quick had zich nog niet officieel afgemeld bij de KNVB. Dat gaat binnenkort gebeuren, zo geeft voorzitter Gerard Heskamp aan. „ We hoopten lange tijd horizontaal over te kunnen stappen, dus van de hoofdklasse zondag naar de hoofdklasser zaterdag. Maar inmiddels is duidelijk dat dat echt niet gaat gebeuren.” Het zaterdagteam van Quick’20 speelt in de tweede klasse.