Indeling: tegen deze teams spelen Excelsior’31, HSC’21 en de hoofdklassers

Bijna elk jaar een nieuw elftal voor Eilermark uit Glanerbrug

26 juni GLANERBRUG - ‘Volop nieuwkomers bij Eilermark’, kopte deze krant na het verstrijken van de overschrijvingstermijn in het amateurvoetbal. Al vele jaren is het een komen en gaan van spelers bij de ploeg uit Glanerbrug. „Niet alleen bij ons. Dit is inherent aan een club uit of bij de stad.”