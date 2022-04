Inhaal amateurvoetbal: Excelsior‘31 in slotfase ten onder tegen laagvlieger VVSB

Derde divisie

VVSB – Excelsior’31 4-2 (1-0). Fecunda 1-0, Penterman 1-1, Veltkamp 1-2, Halman 2-2, Verver 3-2, Blel 4-2.

Excelsior verzuimde dinsdagavond in het verre Noordwijkerhout om op gelijke hoogte te komen met nummer drie Sportlust’46. Tegen laagvlieger VVSB ging het in de slotfase finaal mis voor de Rijssenaren.

Excelsior-trainer Jurjan Wouda wijzigde zijn basiselftal op drie plekken ten opzichte van het gelijkspel (0-0) tegen Lisse van afgelopen zaterdag. Dat was de tweede 0-0 op rij, dus de opdracht voor Excelsior was duidelijk: scoren. Nijeboer, Gerritsen Mulkes en Thomas mochten het proberen in de basis. Excelsior startte fel en kreeg meteen kansen. Hielke Penterman, Sander Thomas en Givan Werkhoven hadden hun vizier niet op scherp. VVSB loerde, zoals Excelsior inmiddels gewend is van tegenstanders, vooral op de omschakeling. De thuisploeg was op slag van rust succesvol: 1-0. Na inmiddels vijf helften zonder goal, kwam er direct na rust de verlossende treffer voor Excelsior. Penterman scoorde op aangever van invaller Vincent Schmidt. Diezelfde Schmidt produceerde kort daarna opnieuw een fraaie assist. Dit keer was het Jasper Veltkamp die er raad mee wist: 1-2. VVSB gaf zich niet gewonnen en bleek opnieuw effectief. Halman zorgde voor de gelijkmaker. Daar bleef het niet bij. Excelsior ging op jacht, maar in de slotfase ging het compleet mis. Excelsior gaf twee goals weg en VVSB trok met 4-2 aan het langste eind.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Davina, Ten Have, Nijeboer (46. Schmidt), Zwiers, Gerritsen Mulkes (77. Bruinink), Penterman, Leemhuis (86. Schets), Veltkamp, Thomas (67. Ezafzafi), Werkhoven (67. Seppenwoolde).

Eerste klasse D

De Merino’s – SVZW 0-2 (0-2). Geelen 0-1, Ter Hogt 0-2.

SVZW had het voor rust niet makkelijk tegen de nummer voorlaatst, maar had bij rust al wel een comfortabele 2-0 voorsprong weten te nemen. De Wierdenaren maakten kort na elkaar twee goals. Frank Smit legde bekeken af op Luuk Geelen, die beheerst afrondde. Daarna was het Bas ter Hogt die op aangeven van Kelvin Slomp in tweede instantie de doelman verschalkte. Na de pauze kwam SVZW niet echt meer in de problemen. De Merino’s drong richting het eind nog wel wat meer aan en SVZW zorgde daarbij voor gevaar uit omschakelingen, maar er werd niet meer gescoord.

Derde klasse D

SVVN – Bergentheim 3-1 (1-1). Nijenhuis 0-1, Thomas 1-1, Vliek 2-1 en 3-1.

SVVN bleek de sterkste in dit duel tussen de beide subtoppers. Invaller Tygo Vliek maakte in de slotminuten met twee goals het verschil namens de Nijverdallers. Voor rust was het van beide kanten niet al te best. SVVN-trainer René de Visscher: “Het kabbelde voort, maar daarna kwamen wij beter in ons spel.” Na rust was Bergentheim een tijd lang de betere, maar de bezoekers waren voorin onzorgvuldig. De Visscher: “In de slotfase hadden wij meer energie over en trokken we het potje knap naar ons toe.”

Vierde klasse F

Daarle - SVV’56 0-1 (0-0). Van Dijk 0-1.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd. Beide ploegen kregen weinig kansen en streden vooral op het middenveld. Uiteindelijk bleek SVV net iets effectiever.

GFC - sv Rijssen 1-0 (0-0). Wassink.

GFC boekte een zwaarbevochten overwinning. De thuisclub greep daarmee de laatste strohalm om aan de titelstrijd mee te doen. In de spannende slotfase bleef de thuisclub overeind.

Vierde klasse G

Eilermark - Juliana’32 3-1 (1-0). Droste 1-0.

Eilermark was slagvaardiger dan Juliana. De thuisclub was de bovenliggende partij. Na de rust sloeg Eilermark op de juiste momenten toe en kwam daardoor niet meer in de problemen.