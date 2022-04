Inhaal amateurvoetbal: Fleringen wint van KOSC, Buurse boekt zege op bezoek bij Twenthe Goor

Derde klasse A

DSVD – Avanti Wilskracht 1-0 (1-0). Arkink 1-0.

DSVD boekte een verrassende overwinning op titelkandidaat Avanti Wilskracht. Al na een kwartier spelen kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong door Bernd Arkink. DSVD-trainer Clemens Zwijnenberg over de zege: ,,Wij hebben gewoon een ploeg die zulke teams kunnen verslaan. Uiteraard is het wel een beetje verrassend, maar gezien de wedstrijd vind ik het minder verrassend. Zij hadden meer balbezit, maar wij de grootste honderd procent kans” Avanti-trainer Remco Dokter zag dit resultaat al een beetje aankomen. ,,Op zo'n knollenveld weet je dat je uit een ander vaatje moet tappen. Daar hebben we moeite mee en dan lijd je zo'n nederlaag. Jammer, maar we hebben in ieder geval een periode. Op naar de volgende wedstrijd", zei Dokter.

Vierde klasse A

Victoria’28 – VV Oldenzaal 2-3 (1-2). Janssen 0-1, Teunissen 0-2, Kamphuis 1-2, Odabas 2-2, Kempers 2-3

VV Oldenzaal boekte in de slotfase van de wedstrijd een belangrijke overwinning op Victoria’28. Voor het eerst sinds 27 februari werd er weer eens een zege geboekt door Oldenzaal. Venancio Ramirez was zeer content met de zege: ,,Door onze fouten brachten we ze terug in de wedstrijd, maar nadat zij een rode kaart kregen kregen we weer geloof. Een heel belangrijke zege.” Door deze overwinning komt Oldenzaal op gelijke hoogte met de Enschedeërs en kan het weer naar boven kijken op de ranglijst.

Fleringen – KOSC 4-0 (2-0). Meen 1-0, Koopman 2-0, Elshuis 3-0, Meen 4-0.

Fleringen won met riante cijfers van KOSC. Het elftal van Hielke aan de Stegge kwam vroeg op voorsprong en verdubbelde die voorsprong nog voor rust. Ook na rust kwam Fleringen geen moment in gevaar. Aan de Stegge: ,,Dit was duidelijk onze beste wedstrijd van het seizoen. Tegen Almelo was de tweede helft al fantastisch, maar deze wedstrijd was nog beter. Dik en dik verdiend gewonnen.” KOSC moet naar beneden kijken op de ranglijst. Het scheelt slechts vier punt met nummer een-na-laatst De Tubanters. KOSC-trainer Rob Roelofs: ,,Een kansloze nederlaag. Zulke wedstrijd zitten er ook tussen. Streep eronder en op naar maandag.”

Vierde klasse B

Twenthe Goor – VV Buurse 3-4 (1-0). Jeurling 1-0, Bomkamp 1-1, Koenderink 1-2, Nijland 2-2, Tempelman 2-3, Bomkamp 2-4, Nijland 3-4.

Het werd een mooie voetbalavond voor VV Buurse. Om weg te komen uit de onderste regionen moest er weer eens gewonnen worden en dat deden ze tegen middenmoter Twenthe Goor. Buurse-trainer Gerben Nijhuis verklaarde dat het met name door strijd en inzet een verdiende zege was. ,,Dat Jeffrey Bomkamp eindelijk weer terug is, is heel belangrijk. Direct twee goals en twee assists, dat zegt genoeg. We hadden deze zege écht nodig. Een heerlijke voetbalavond voor ons.” Voor Twenthe Goor een pijnlijke avond. ,,We vergeten onszelf in de eerste helft en het begin van de tweede helft te belonen. Dan krijg je de deksel op de neus. Maar het is simpel, je mag gewoon niet vier tegendoelpunten krijgen", aldus Mark Bolink.

Vierde klasse C

’t Peeske - Meddo (20.00u)

Vierde klasse G (zondag)

SV Zwolle - Sportlust Vroomshoop (20.00u)

Vierde klasse G (zaterdag)

Drienerlo - Sportlust Glanerbrug (20.00u)

Vijfde klasse B

Erix - DEO (20.00u)