Inhaal amateurvoetbal: Grol houdt aansluiting met bovenste ploegen na ruime zege bij Barbaros

Eerste klasse E

Columbia - TVC’28 afgelast.

Tweede klasse J

BWO - FC Suryoye-Mediterraneo 1-0 (1-0). Terink 1-0.

Een knappe zege voor BWO, dat FC Suryoye met een miniem verschil wist te verslaan en daardoor de gasten de eerste nederlaag van 2022 bezorgden. In de openingsfase liet Suryoye zien uitstekend te kunnen voetballen maar verzuimde het op voorsprong te komen. Na een omzetting bij de thuisclub kwam de ploeg van trainer Geert Veldhuis, waar A-spelers Sem ter Braak en Mika Lansink in de basis stonden, beter in de wedstrijd en kwam het via Krijn Terink op voorsprong. De gasten liepen zich in het vervolg stuk op de hechte defensie van BWO maar omdat die ploeg uit de counter niet de 2-0 wist te maken, bleef het lang spannend. Via een indraaiende vrije trap was de uitploeg nog dichtbij de gelijkmaker, maar BWO kwam met de schrik vrij toen de bal naast het doel verdween.

Barbaros - Grol 1-4 (0-1). Berentsen 0-1, Avsar 1-1, Berentsen 1-2, Rots 1-3, Riteco 1-4.

Grol heeft door de ruime zege aansluiting gehouden bij de bovenste ploegen op de ranglijst. In Hengelo was de ploeg van trainer William Krabbenborg de betere ploeg, maar was Barbaros met snelle uitvallen erg gevaarlijk. Na een 0-1 ruststand had de thuisploeg een fout van de gasten nodig om terug te komen in de wedstrijd en dat leek Barbaros het juiste zetje in de rug te geven. Die speelden een stuk agressiever dan voor rust en maakten het Grol erg lastig. Maar de gasten pakten al snel opnieuw de voorsprong. Na deze treffer kon het nog beide kanten op en schoten zowel Barbaros als Grol een bal op de lat. De beslissing viel uiteindelijk vlak voor tijd. Met een fraaie actie scoorde Tiem Rots de 1-3 waarna de aanvaller ook aan de basis stond van de 1-4 van Tycho Riteco.

Derde klasse A

De Tukkers - DSVD (20.00u)

UDI - LSV (20.00u)

Saasveldia - Reutum (20.00u)

Vierde klasse A

SV De Lutte – Fleringen 0-1 (0-0). Meen 0-1.

Fleringen heeft de inhaalwedstrijd tegen middenmoter SV De Lutte nipt weten te winnen. Pas in de slotfase van de wedstrijd kwam het elftal van Hielke aan de Stegge op voorsprong dankzij een werelddoelpunt van Bram Meen, die een vrije trap van de zijkant op waanzinnige wijze in het doel kopte. ,,In de eerste helft was De Lutte iets beter, maar na rust zijn we anders gaan spelen en hebben we niks meer weggegeven. Een mooie vechtwedstrijd, die wij op basis van de tweede helft verdiend gewonnen hebben”, aldus Fleringen-trainer Aan de Stegge. Door deze overwinning komt Fleringen op twee punten van nummer twee SV Vasse. Voor het SV De Lutte van de naar SC Enschede vertrekkende René Belt is het de tweede wedstrijd zonder doelpunten en zonder winst. Komende zondag wacht de kraker tegen VV Oldenzaal.

Vierde klasse B

Reunie – FC Eibergen 0-1 (0-1). Roerdink 0-1.

FC Eibergen heeft belangrijke zaken gedaan in de inhaalwedstrijd tegen Reunie. Al na ruim een kwartier spelen kwam Eibergen op voorsprong dankzij Jacco Roerdink. Door deze overwinning gaat Eibergen over Reunie heen en komt het op twee punten van nummer drie SV Delden en op drie punten van nummer twee VIOS Beltrum. Trainer Arno Leppink zat in thuisquarantaine, maar hoorde dat het een spannende pot was: ,,Van Eibergen-kant hoorde ik dat zowel wij als Reunie kansen kregen, maar dat wij de gelukkigste waren. Een heel belangrijke overwinning. We doen nog steeds mooi mee om de vierde plek.” Reunie leed in de laatste vier wedstrijden maar liefst driemaal punt verlies (5-1 verlies tegen Sp. Rekken, 2-2 gelijk tegen Rietmolen en 0-1 verlies tegen FC Eibergen, red.).

Diepenheim – SV Hector 0-1 (0-1). Schabbink 0-1.

SV Hector heeft een belangrijke overwinning op Diepenheim geboekt. Door deze overwinning komt het elftal van Jordy Drenth op zes punten van hekkensluiters Diepenheim en Rietmolen. Hector kwam voor rust verdiend op voorsprong, maar vergat de score uit te bouwen. Hector-trainer Drenth is een blij man: ,,Een heel verdiende overwinning. Ik denk dat we vaker doordeweeks moeten gaan spelen, want dan winnen we. Ik denk dat mijn elftal niks te verwijten valt, behalve dat we hier niet met 0-3 of 0-4 winnen. Diepenheim heeft geen kans gehad.”

Vierde klasse C

Ajax B – MEC 2-1 (2-1). Roy Oonk 0-1, Keizer 1-1, Jansen 2-1.

In de degradatiekraker tussen hekkensluiter Ajax B en nummer 13 MEC (beiden vier punten voorafgaand aan het duel, red.) heeft de eerstgenoemde aan het langste eind getrokken. MEC kwam nog wel op voorsprong na een klein half uur spelen, maar Ajax B boog de score in vijf minuten om en ging met de drie punten aan de haal. MEC-trainer Jacob Posthuma: ,,We hebben gewoon te weinig gecreëerd en dan zitten de beslissingen van de scheidsrechter ook nog eens niet mee. In zo’n seizoen zit ook alles tegen, helaas”, aldus de oefenmeester, die door deze nederlaag met zijn elftal de rode lantaarn overneemt van Ajax B.