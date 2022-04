Inhaal amateurvoetbal: Reutum wint van Borne, Barbaros verslaat Drienerlo

Derde klasse A

Reutum - Borne 2-1 (0-0) van Laar 0-1, Kamphuis 1-1, Holsink (pen.) 2-1

Het leek er hele lange tijd op dat Reutum en Borne de punten zouden gaan delen, maar vlak voor tijd schoot clubtopscorer Sam Holsink de thuisploeg vanaf elf meter naar de overwinning. Reutum had het overwicht de gehele wedstrijd, maar zag Borne op voorsprong komen uit een corner dankzij Danny van Laar. Tien minuten later kwam Reutum op gelijke hoogte door een goed lopende aanval die werd benut door Jaap Kamphuis. Reutum-trainer Peter Bokma vindt de overwinning terecht. “We vergeten in de eerste helft om de kansen te benutten, want we hadden de wedstrijd eigenlijk voor rust in het slot moeten gooien’’. ‘’De overwinning is terecht gezien het spelbeeld, maar er kwam ook wel geluk bij kijken doordat we vlak voor tijd toch nog de drie punten over de streep trekken’’. Borne-trainer Mark Dijkstra baalt van de zure nederlaag, maar blijft tevreden. ‘’De ploeg heeft het knap gedaan vandaag’’. ‘’Reutum voetbalde wat makkelijker dan ons, maar we hebben prima tegenstand geboden en een puntje was wellicht wel terecht geweest’’ vind Dijkstra. “Het is natuurlijk hartstikke zuur, maar het is wel een resultaat waar we mee verder kunnen’’.