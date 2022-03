Inhaal amateurvoetbal: Stevo op eigen veld onderuit

Eerste klasse E

Stevo - MASV 2-3 (0-1). Joosten 0-1, Roseboom 0-2 (pen.), Masselink 1-2, Van Beukering 1-3, R. Wigger 2-3.

Op eigen veld ging Stevo onderuit tegen MASV en dat was volgens trainer Otto Krabbe niet nodig: ,,Over de hele wedstrijd gezien waren we veruit te betere ploeg.” Na een ongelukkige achterstand had de thuisclub pech bij het moment voorafgaand aan de 0-2. Na een kleine duw en een theatrale val gaf de scheidsrechter op advies van de grensrechter een stafschop, die werd benut. Stevo probeerde van alles en kreeg ook voldoende kansen, maar verzuimde in de afronding. Ook na de 2-3 van Roy Wigger waren er nog een paar prima mogelijkheden maar op de beslissende momenten gaf de ploeg van Krabbe niet thuis. Stevo blijft daardoor op de voorlaatste plaats van de ranglijst staan.