Inhaal amateurvoetbal: WVV'34 wint van Luctor, Barbaros onderuit bij Lemelerveld

Tweede klasse J

Lemelerveld - Barbaros 4-2 (2-1). 0-1, Reimink 1-1, Kogelman 2-1, Heerink 3-1, Gerritsen 3-2 (eigen doelpunt), Holsappel 4-2.

Op slag van rust kwam Barbaros op achterstand en dat was een mentale domper voor de ploeg uit Hengelo, die het aanvankelijk prima deden. De gasten waren het kwijt waardoor Lemelerveld in de tweede helft eenvoudig kon uitlopen. Na de gelukkige 3-2 veerde Barbaros nog even op, maar niet veel later besliste de thuisclub het duel waardoor Barbaros belangrijke punten liet liggen. De ploeg van trainer Ugur Yildirim heeft het moeilijk in de tweede klasse en blijft met elf punten op de dertiende plek staan.

Derde klasse A

WVV’34 - Luctor et Emergo 3-1 (1-0) Horstink 1-0 en 2-0, Muradov 2-1, Randy Smit 3-1

WVV heeft geen fouten gemaakt tegen Luctor en wist overtuigend met 3-1 te winnen. De thuisploeg kwam al gauw op voorsprong door Wouter Horstink op aangeven van Lars Aarnink. Vlak na rust was Horstink weer trefzeker en verdubbelde de score. Karen Muradov deed wat terug voor de ploeg uit Almelo, na gestuntel in de defensie van de Hengevelders. Het slotakkoord was voor Randy Smit, die na de goeie loopactie van Tom Brummelhuis de eindstand op 3-1 bepaalde. WVV-trainer Roy Workel is tevreden met de uitslag. ‘’We waren de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en zijn niet echt in problemen gekomen’’. ‘’Er zaten goeie doelpunten en aanvallen bij, je beloond jezelf alleen niet door deze aanvallen te verzilveren’’. Voor WVV is het de derde overwinning op rij.

UDI - RSC 0-1 (0-1) 0-1 (e.d.)

Op een matig kunstgrasveld in Enschede heeft RSC goede zaken gedaan door nipt met 0-1 te winnen van UDI. Het enige doelpunt viel in de eerste helft dankzij een eigen doelpunt van een speler van de thuisploeg. ‘’Het was geen hoogstand voetbal, mede door het slechte veld’’ zegt RSC-trainer Mark Wijnreder. ‘’Ondanks dat we beide onzorgvuldig en slordig aan de bal waren, hebben we ook niks weggeven op een kans na’’. ‘’Verdedigend stond het goed voor elkaar, maar het spel was zeker niet goed vandaag’’. Door de overwinning heeft RSC de tiende plek verstevigd.

De Tukkers - Losser 1-0 (0-0) van der Heiden 1-0

In een wedstrijd waar de kansen schaars waren voor de thuisploeg, heeft de koploper drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd om het kampioenschap. Waar Losser de hele wedstrijd verdedigde en De Tukkers het spel maakte maar weinig kansen creëerde, viel de bevrijdende 1-0 alsnog in blessuretijd voor de ploeg uit Albergen dankzij Mart van der Heiden. ‘’Het duurde lang voordat het doelpunt viel, terwijl het wel de hele tijd in de lucht hing’’ zegt De Tukkers-trainer Erik Hazewinkel. ‘’We speelden heel solide en waren dominant tegen een verdedigende ploeg, dan is het af en toe oppassen voor de counter maar Losser heeft eigenlijk geen kans gehad waardoor de 1-0 meer dan terecht is’’.

Vierde klasse A

De Lutte - De Tubanters 2-1 (1-1). Molemans 0-1, Roord 1-1, Zwiers 2-1 (pen.).

De Tubanters begon scherper aan de wedstrijd en kwam al snel op voorsprong. Nadat de ploeg uit Enschede een grote kans op de 0-2 liet liggen, kwam De Lutte sterk opzetten. In de tweede helft golfde het spel op en neer, waarbij beide ploegen nog enkele goede kansen kregen.

UD Weerselo - Sportclub Overdinkel 0-3 (0-2). Klein Robbenaar 0-1, 0-2 en 0-3, Rozema 0-4.

Mede dankzij een hattrick van uitblinker Yoerie Klein Robbenaar had Sportclub Overdinkel een eenvoudige avond tegen UD Weerselo. De bezoekers speelden veel effectiever. Na de 0-3 was de wedstrijd beslist.

Vierde klasse G

Sportlust Vroomshoop - Broekland 0-1 (0-0).

In een spannende wedstrijd leed Sportlust Vroomshoop een nederlaag, doordat de ploeg niet scherp was op de beslissende momenten. De thuisclub schoot niet met scherp bij de afgedwongen mogelijkheden en moet nu Broekland naast zich dulden op de ranglijst.

Vijfde klasse A

FC ’t Centrum - Haaksbergen 1-0.

In het restant van vijf minuten scoorden beide ploegen niet meer. ’t Centrum kan hierdoor na drie wedstrijden op rij met puntverlies weer drie punten bijschrijven.