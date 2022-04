Inhaal amateurvoetbal: ..............

Derde klasse A (zondagvoetbal)

LSV - Avanti Wilskracht 2-2 (0-2) Bosman 0-1, Carlos Scholtens 0-2, Ticheler 1-2 en 2-2

Avanti laat wederom hele dure punten liggen in de strijd om de titel. Nadat de Enschedeërs vorige week tegen een nederlaag aan liepen bij DSVD stuitte de ploeg van Remco Dokter op hekkensluiter LSV, wat knap terug kwam van een 0-2 achterstand. Avanti begon goed aan de wedstrijd door doelpunten van Ruud Bosman en Carlos Scholtens, maar LSV draaide de wedstrijd om dankzij Jesse Ticheler die met twee doelpunten de grote man was. LSV-trainer Rob Poell spreekt van een zeer welkom punt, al had er meer ingezeten voor de thuisploeg. “We komen heel goed terug in de wedstrijd en krijgen vlak voor tijd nog een aantal kansen die we eigenlijk moeten verzilveren maar ik ben tevreden met het punt zeker gezien de ranglijst’’ aldus Poell. Avanti-trainer Remco Dokter zag zijn ploeg met een 2-2 stand er nog bijna met de overwinning van doorgaan, maar de gegeven penalty werd gemist door de uitploeg, waardoor Avanti niet heeft kunnen profiteren van de misstap van De Tukkers. Dokter; ‘’We kwamen voor de winst maar hebben te veel risico genomen waardoor LSV terug kon komen’’. “Ook kampen we met blessures en schorsingen dus ik kan niemand iets verwijten, we hebben het geprobeerd maar het was helaas niet genoeg’’.