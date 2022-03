Inhaalduels amateurvoetbal: Borne heeft de smaak te pakken

ENSCHEDE - Zou het doorgaan of niet gezien de weersvoorspellingen? Nou, de meeste inhaalwedstrijden amateurvoetbal werden donderdagavond gewoon gespeeld. Alleen TVC’28 hoefde niet af te reizen naar Apeldoorn voor de ontmoeting met Columbia. Hoe verliepen de duels in de regio?

E erste klasse E

Columbia - TVC’28 afgelast.

Derde klasse A

Borne - Losser 3-1 (1-0) Snippers 1-0, Kroese 1-1, van Laar 2-1, Snippers 3-1

Borne is de cruciale week goed begonnen door Losser met 3-1 aan de kant te zetten. De ploeg van trainer Mark Dijkstra weet de lijn van afgelopen zondag goed door te trekken, waardoor Borne de volle buit pakt uit twee wedstrijden. „Wederom weer een terechte overwinning”, zei Dijkstra tevreden. „Waar de situatie vorige week nog uitzichtloos was beginnen we nu punten te pakken die we in vorige wedstrijden onnodig lieten liggen.” Zondag staat de kraker tegen hekkensluiter LSV op het programma. Losser kan tegen RSC dit weekend de eerste punten van het nieuwe jaar pakken.

RSC - Reutum 1-4 (0-1) Holsink 0-1, Kuipers 0-2, e.d. 0-3, Scholten-Linde 1-3, Holsink 1-4

In de wedstrijd waar RSC de meest voetballende ploeg was met de meeste kansen, was Reutum uiterst effectief. Door een schitterende vrije trap van Sam Holsink, een bal in de kruising van Maurice Kuipers en een eigen doelpunt kwam Reutum op een 0-3 voorsprong, tegen de verhoudingen in. Wout Scholten-Linde deed vlak voor tijd wat terug voor de uitploeg, maar genoeg was het niet. In de extra tijd zette Sam Holsink met zijn tweede doelpunt de stand op 1-4. „Van onze kant was het niet best”, sprak Reutum-trainer Peter Bokma. „We zaten er vandaag niet lekker in, RSC was de betere en de uitslag is ietwat geflatteerd.” RSC-trainer Mark Wijnreder baalde van de nederlaag. „De hele wedstrijden waren wij op elk gebied beter.”

Vierde klasse A

Fleringen - Sportclub Overdinkel 2-0 (2-0). Schepers 1-0, Meen 2-0.

Het hooggeklasseerde Fleringen herstelde zich van de nederlaag afgelopen weekeinde tegen BSC Unisson. Middenmoter Sportclub Overdinkel kreeg nog wel de eerste kans van de wedstrijd, maar vrij kort daarna was het raak voor de thuisploeg. Steven Schepers scoorde na een aanval waar ook Bram Meen bij betrokken was. Even later waren de rollen omgedraaid en was Meen trefzeker. Na de pauze kregen beide teams kansen. Sportclub Overdinkel raakte nog een keer de lat, maar kon de derde nederlaag op rij niet voorkomen.

De Lutte - Vasse 1-3 (0-0). Wiefferink 0-1, Wigger 0-2, Grashof 1-2, Haarhuis 1-3.

Koploper Vasse maakte geen fout en boekte de derde zege op rij. Maar makkelijk kwam die overwinning niet tot stand. De Lutte, de laatste weken opgeklommen naar de subtop, hield vrij eenvoudig stand in de eerste helft. Meteen na de pauze viel de 0-1. De thuisploeg moest na een uur verder met tien man na een rode kaart voor Bart Rosink en Vasse maakte meteen de 0-2. Het duel leek gespeeld, maar De Lutte kwam terug tot 1-2. In blessuretijd besliste Vasse de wedstrijd alsnog.

La Première - Victoria’28 5-1 (3-0). Löhr 1-0, Grobben 2-0, Krüzen 3-0, Boy Kamphuis 3-1, Azad 4-1, Krüzen 5-1.

La Premiere ging afgelopen weekeinden nog verrassend onderuit tegen De Tubanters. Tegen stadgenoot Victoria’28 kwam de titelkandidaat niet in de problemen. „Bij rust stond het 3-0 en was het duel al beslist”, zei coach Roy Bouck. „Ik heb de jongens toen gezegd dat ze gas moesten blijven geven, want het doelsaldo kan wel eens belangrijk worden voor de periodetitel. Zo verloren we op doelsaldo de eerste periode.”

Toch kreeg ‘LaP’ na de pauze de 3-1 tegen. Bouck: „Totaal niet nodig en daar baalde ik dus ook van, maar gelukkig herstelden we ons daarna wel weer.”

Vierde klasse B

Delden - Hector 2-0 (0-0). Verberne 1-0, Sven Wold 2-0.

Delden staat een stuk hoger op de ranglijst dan Hector en kwam volgens trainer Rob Bakker ook geen moment in de problemen. „De zege was dikverdiend. We hebben niets weggegeven. Die doordeweekse partijen zijn lastig, maar hebben het goed opgepakt en zijn het duel prima doorgekomen.”

Wel duurde het tot de 60e minuut voordat de 1-0 viel. Tien minuten later verdubbelde Sven Wold de score. Bakker: „Met de 1-0 was de ban gebroken, toen waren we helemaal heer en meester.”

Vijfde klasse B

Erix - Haarlo 3-2.