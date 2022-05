Inhaalduels amateurvoetbal: Enter haalt dubbele cijfers, UD Weerselo pakt drie belangrijke punten in De Lutte

Vierde klasse A

SV De Lutte - UD Weerselo 0-2 (0-1). Harperink 0-1, Jim Oude Lashof 0-2, Stan Scholten 1-2.

UD Weerselo boekte een heel belangrijk zege in de strijd om nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Door deze overwinning klommen de Weerseloërs van de elfde naar de achtste plaats. Verrassend genoeg met slechts drie punten achterstand op de nummer vijf. UD-trainer Arno Knapen: ,,In de eerste helft zaten we er goed kort op en creëerden zelf ook genoeg kansen, maar in de tweede helft was het vooral strijd leveren en counteren. Ze schieten een vrije trap nog wel goed binnen, waardoor we moesten billenknijpen, maar we hebben de drie punten.” Voor De Lutte duur puntenverlies in de strijd om de derde plek. Het elftal van René Belt had om twee punten van Fleringen kunnen komen, maar liet het na. Belt: ,,Heel erg zuur en duur puntenverlies, maar ik denk dat het wel terecht is. Snel door naar de volgende en hopen dat we die vierde plek vasthouden, zodat we de vervangende periode van de kampioen krijgen.”