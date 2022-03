Inhaalduels amateurvoetbal: FC Suryoye in slotminuut langs Schalkhaar, ATC'65 wint eenvoudig bij Bornerbroek

Tweede klasse J (zondagvoetbal)

FC Suryoye - Schalkhaar 2-1 (0-1). Klopman 0-1, Katalanc 1-1, Eliyo 2-1.

FC Suryoye-Mediterraneo heeft uitstekende zaken gedaan door in eigen huis te winnen van Schalkhaar. Vanaf het eerste fluitsignaal nam de thuisclub het heft in handen al keek het bij rust nog wel tegen een ongelukkige achterstand aan. Na de hervatting drukte het sterkere Suryoye het krachtsverschil ook uit in doelpunten al viel de winnende treffer pas in de slotminuut. Topscorer Nemroud Eliyo schoot via de onderkant van de lat raak: ,,Wij hadden al het idee dat het een doelpunt was, maar ik was blij dat de scheidsrechter meeliep en ook goed kon zien dat de bal de doellijn was gepasseerd”, sprak een opgeluchte Amanuel Isa, die de zieke hoofdtrainer Paul Krabbe net als afgelopen zondag verving. Door de zege klimt de Enschedese ploeg naar de achtste plek op de ranglijst.