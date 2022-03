Inhaalduels amateurvoetbal: gelijkspel voelt voor Excelsior’31 als overwinning

Zaterdag, derde divisie

Sportlust’46 - Excelsior’31 2-2 (2-0). Van der Weiden 1-0 en 2-0, Penterman 2-1, Werkhoven 2-2.

Nummer vier Excelsior’31 sprokkelde diep in blessuretijd een punt bij de nummer drie Sportlust’46. Het gelijkspel voelde voor de Rijssenaren als een overwinning.

Excelsior verscheen tegen Sportlust met dezelfde elf die zaterdag wonnen van DOVO. Zij beleefden een belabberd begin. Sportlust kwam al na een paar minuten op 1-0. Van der Weiden lepelde de bal prachtig in de kruising na geklungel in de defensie van Excelsior. Sportlust stond goed georganiseerd en verdubbelde na een minuut of twintig de score. Opnieuw stond Van der Weiden op de juiste plek. Excelsior kon daar nog niet veel tegenover zetten en liep zich telkens stuk op de thuisploeg. Na rust een ander spelbeeld. Ook Excelsior-speler Hielke Penterman liet zien een neusje voor de goal te hebben. Hij was scherp na een voorzet van Mirko Zwiers en maakte de 2-1. Excelsior was na de pauze opeens veelvuldig te vinden in de zestien van Sportlust. De Rijssenaren kregen daarna volop kansen op de gelijkmaker. Invaller Sander Thomas was er heel dichtbij, hij trof de lat. De goal kwam er alsnog. Het harde werken van Excelsior werd beloond. Diep in blessuretijd maakte Givan Werkhoven de 2-2. Het verschil tussen Excelsior en Sportlust blijft drie punten. Excelsior heeft een duel minder gespeeld.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Davina, Schmidt (84. Groothuis), Nijeboer (46. Zwiers), Ten Have, Reinders, Leemhuis, Penterman, Ezafzafi (84. Van Beek), Veltkamp (60. Thomas), Werkhoven.

Tweede klasse H

Sparta Enschede - ZAC 3-1 (1-0). Jonge Poerink 1-0, Akkerman 2-0, Van der Lei 2-1, Pinna 3-1.

Sparta won voor de tweede maal op rij. De thuisploeg kwam voor rust prima voor de dag tegen ZAC. Jorg Jonge Poerink, die er zaterdag ook al drie maakte in het met 5-2 gewonnen duel tegen IJVV, scoorde op aangeven van Luuk de Haan. Daan Akkerman, die zaterdag zijn honderdste goal maakte namens de Enschedeërs, schoot langs de uitgekomen doelman de 2-0 raak. ZAC nam daarna het initiatief en maakte uit een hoekschop de 2-1. In de blessuretijd gooide Sparta het duel in het slot. Alessio Pinna kon de bal binnenlopen in een leeg doel.

Be Quick Z. - Enter Vooruit 2-2 (1-1). Knol 1-0, 1-1, 2-1, Otten 2-2.

Enter Vooruit stelde teleur tegen de hekkensluiter. De bezoekers domineerden voor rust en Henri Knol maakte de 1-0. “Door een persoonlijke fout maakten zij 1-1. We brachten hen terug in de wedstrijd”, zag Enter Vooruit-trainer Jan-Willem van Holland. “Daarna was het heel rommelig met weinig voetbal. We stonden na rust opnieuw verkeerd te dekken en zij maakten de 2-1 uit een omschakeling. Gerjan Otten kopte ons nog naar 2-2, maar tegen dit soort ploegen moeten wij gewoon winnen normaal gesproken.”

Derde klasse D

AJC’96 - Voorwaarts V. 2-2 (2-0). Spitholt 1-0, Smudde 2-0, Bove 2-1, Visser 2-2.

Het degradatieduel leverde geen winnaar op en dat was een hard gelach voor AJC. De ploeg bepaalt het niveau waarop de nieuwe fusieclub SV Losser volgend seizoen begint. Maar klassebehoud is nog lang niet zeker. Tegen de hekkensluiter hoopte AJC goede zaken te kunnen doen en wat te stijgen op de ranglijst. Na 45 minuten zag het er ook goed uit voor de thuisploeg. Maar na de 2-1 sloop de angst in de ploeg met de gelijkmaker als gevolg. „Schandalig, we laten het met z’n allen afweten”, verbeet Niek Woesthuis, trainer van AJC, de teleurstelling. Zijn opponent Tim Nijzink van Voorwaarts roemde de veerkracht van zijn team. Voorwaarts blijft ondanks het puntje wel de rode lantaarndrager.

Vierde klasse E

Terborg - FC Winterswijk 3-0 (2-0). In de eerste helft waren de ploegen vooral aan het aftasten. Terborg was hierin slagvaardiger dan FC Winterswijk. De bezoekers maakten na de rust teveel fouten om de wedstrijd te kantelen.

Vierde klasse G

