Inhaalduels zaterdagamateurs: DETO klimt naar vijfde plek, Blauw Wit’66 pakt koppositie

Derde divisie

Excelsior’31 - Barendrecht 0-0.

Excelsior’31 speelde een belangrijk inhaalpotje. De nummer vier uit Rijssen ontving nummer vijf Barendrecht. Na een spannende pot bleef de teller steken op 0-0.

Bij Excelsior verving Desney Bruinink de afwezige Leemhuis en maakte Stijn Beverdam zijn rentree na een blessure. In de openingsfase voor beide ploegen direct wat kansen. De grootste was voor Excelsior-middenvelder Hielke Penterman. Hij probeerde de doelman te verschalken met een lob, maar zijn inzet bleef te laag. Barendrecht moest even warmdraaien en kroop daarna meer uit z’n schulp. Toch kreeg Excelsior de meeste grip op het spel, maar de thuisploeg was te slordig in de eindpass.

Na de pauze stapelde Excelsior een paar kansen opeen. Derian Reinders had er één moeten maken, maar zijn bal schoot voorlangs. Ook daarna wilde de bal er niet in. Barendrecht bleef loeren op de omschakeling. In de slotfase vloeide de energie weg bij Excelsior en dat is niet zo vreemd gezien de acht wedstrijden in 23 dagen die de ploeg van Jurjan Wouda momenteel afwerkt.

Excelsior kruipt een puntje dichterbij nummer drie Sportlust. Het verschil is nu drie punten.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Davina, Ten Have, Schmidt, Nijeboer, Reinders (70. Gerritsen Mulkes), Penterman, Bruinink, Ezafzafi (84. Thomas), Veltkamp (66. Seppenwoolde), Werkhoven.