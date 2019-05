Inhaalprogramma: Achilles'12 terug in titelrace

amateurvoetbalENSCHEDE - Achilles’12 is terug in de titelrace in de tweede klasse J. De Hengelose ploeg won donderdag het inhaalduel bij Columbia met 3-2 en stijgt door de zege naar de tweede plek.

Tweede klasse J

Columbia - Achilles’12 2-3 (2-0). Punt 1-0, Van Lohuizen 2-0, Heidemann 2-1, Wilens 2-2, Grondman 2-3.

Na de deceptie tegen laagvlieger MVV’29 (5-4 nederlaag) heeft Achilles’12 enkele dagen later haar kampioensdroom nieuw leven ingeblazen door het inhaalduel tegen Columbia te winnen. De wedstrijd werd eerder afgelast nadat spelers van de Apeldoornse ploeg betrokken waren bij een dodelijk ongeluk op de A1 bij Deventer. Columbia, dat voor het eerst weer in actie kwam na het ongeval, startte voortvarend na de minuut stilte en nam al snel een 2-0 voorsprong.

Na de aansluitingstreffer van Mart Heidemann kon de thuisclub Achilles nog meer pijn doen, maar de toegekende strafschop werd gestopt door doelman Dante Warner. Achilles putte moed uit die situatie en wist het duel te toen kantelen. Het spel lag in de slotfase nog even stil na een rode kaart bij de gastheren, maar de ploeg van Jeffrey de Visscher overleefde de hectische slotfase en steeg naar plek twee op de ranglijst. “Een gevoelige wedstrijd, maar we hebben een knappe overwinning geboekt”, sprak de oefenmeester.

Vierde klasse C

MEC - AD’69 3-1 (1-1). Oonk 1-0, Bauhuis 1-1, Deunk 2-1, Tolkamp 3-1.

AD’69 was aanvankelijk gevaarlijker. De ploeg uit Aalten zette meer druk, maar in de tweede helft veranderde het spelbeeld. MEC kreeg meerdere kansen en kwam verdiend op voorsprong. Een kwartier voor tijd gooide Corné Tolkamp het duel op slot met de 3-1.



Vierde klasse G

GFC - Broekland 5-2 (0-2). Schiphorst 0-1 en 0-2, Wassink 1-2, Schnieder 2-2, Wassink 3-2, Siegers 4-2 en 5-2.

GFC kwam vlak voor rust plots op een 2-0 achterstand, maar de ploeg uit Goor raakte niet in paniek. Al snel na de pauze scoorde Tim Wassink de 1-2 met een bal in de kruising, waarna GFC de score omboog. Olaf Siegers besliste het duel met twee late treffers.

De Gazelle - Holten gestaakt na 60 minuten bij een stand van 2-0 wegens een blessure bij de scheidsrechter.