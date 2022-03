Inhaalprogramma amateurvoetbal: Bon Boys overtuigend langs Vogido, De Tubanters wint van Oldenzaal

Tweede klasse J

Vogido - Bon Boys 1-4 (1-3). Veldhuis 0-1, Rozenberg 1-1, Zijlstra 1-2 en 1-3, Overbeeke 1-4.

Bon Boys startte sterk door een benutte vrije trap van Tom Veldhuis. Ondanks het feit dat de gasten de bovenliggende partij waren, liet Vogido het na om in het vervolg op voorsprong te komen. Morris Rozenberg scoorde weliswaar de gelijkmaker maar een dot van een kans werd vlak daarna door de thuisploeg gemist. Bon Boys herstelde zich en liet zien de betere ploeg te zijn, getuige twee treffers van spits Jeffrey Zijlstra. Na de hervatting gooide het energieke Vogido de schroom van zich af en knokte het voor een goed resultaat. Een aantal keer kwam de ploeg van de door ziekte afwezige oefenmeester Marcel Degenaar ook dichtbij de aansluitingstreffer. Maar toen invaller Stefan Overbeeke in de slotfase de 1-4 binnenschoot was het verschil definitief gemaakt.

Achilles’12 - ATC’65 1-0 (0-0). Assink 1-0 (pen.).

Een benutte strafschop halverwege de tweede helft was voldoende om de Hengelose derby in het voordeel van Achilles’12 te benutten. Daarmee kreeg de thuisclub wel iets teveel van het goede. ATC’65 liet het betere veldspel zien, maar verzuimde dit om te zetten in doelpunten. Na de treffer van Achilles-verdediger Danny Assink - die de terecht toegekende penalty feilloos wist te benutten - gingen de gasten wat opportunistischer spelen. Maar echt gevaarlijk kon de ploeg van René Remie niet meer worden. Helemaal niet toen Shaien Sediqi namens ATC’65 aan de noodrem moest trekken en de rode kaart kreeg. Door de nederlaag blijft ATC zich in de onderste regionen van de ranglijst bevinden, terwijl Achilles’12 zich in de strijd om de bovenste plaatsen mengt.

Derde klasse A

Vierde klasse A

De Lutte - BSC Unisson 0-0.

SV De Lutte en BSC Unisson kenden beiden niet de beste wedstrijd van het seizoen. In een matige eerste helft kwamen zowel De Lutte als BSC Unisson niet tot scoren en ook in de tweede helft werd er niet gescoord, waardoor de brilstand op het scorebord bleef staan. ,,Een gelijkopgaande wedstrijd, waarin we elkaar geen ruimte gaven om te voetballen. Een terecht gelijkspel”, aldus René Belt van SV De Lutte.

De Tubanters - Oldenzaal 3-1 (2-1). Molemans 1-0, Broek 2-0, Kempers 2-1, Jager 3-1.

De Tubanters begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam verdiend op een 2-0 voorsprong. Na een discutabel moment maakte VV Oldenzaal de gelijkmaker. Het leek buitenspel, maar de scheidsrechter liet doorspelen. In de tweede helft viel het kwartje de goede kant op voor De Tubanters en boekten ze een verdiende overwinning. Venancio Ramirez van VV Oldenzaal: ,,We waren geen schim van afgelopen zondag (2-1 zege op Vasse, red.). Een terechte nederlaag.”

SV Vasse - Fleringen 1-0 (0-0). Naber 1-0.

Zoals voorafgaand voorspeld werd het een spannende topper tussen Vasse en Fleringen. Fleringen kreeg tot dusver pas zeven tegentreffers en had ook tegen koploper Vasse de zaakjes goed op orde. Ruim twintig minuten voor tijd was het toch raak voor Vasse door een treffer van Douwe Naber. Een belangrijke zege voor Vasse, waardoor Fleringen op vier punten wordt gezet. ,,Een heel goede overwinning. Ik denk dat we deze derby verdiend gewonnen hebben. Op het laatst was het nog wel even spannend na een aantal kansen uit standaardsituaties voor Fleringen, maar uiteindelijk een terechte zege”, aldus Vasse-trainer Nico Eshuis.

La Première - UD Weerselo 2-1 (2-0). Krüzen 1-0, Aykutlu 2-0, 2-1.

La Première heeft met de hakken over de sloot een 2-1 overwinning geboekt. De ploeg van Roy Bouck kreeg afgelopen weekend te weinig tegen Fleringen, maar kreeg dat donderdag tegoed. ,,UD had minimaal recht op een punt. Wij waren écht heel erg slecht. Onze keeper heeft ons op de been gehouden”, aldus Bouck van La Première.

Zenderen Vooruit - Sportclub Overdinkel 2-3 (0-0). Schipper 0-1, Grado 0-2, 1-2, Hassing 1-3, Van Os 2-3.

Voor Zenderen Vooruit komen er alleen nog finales in de vierde klasse A. De ploeg van Marco Botterblom moet van de laatste plaats zien te komen en wacht nog steeds op de eerste overwinning van het seizoen. Ook tegen Sportclub Overdinkel werd niet gewonnen. Sp. Overdinkel-trainer Tim Meijerink. ,,Het was echt een vechtwedstrijd met een hoog flipperkast gehalte. Op karakter gewonnen, maar wij kunnen veel beter maar het zat er vandaag helaas niet in.”

Vierde klasse B

Buurse - SV Hector 0-2 (0-1). Zwoferink 0-1, Schabbink 0-2.

VV Buurse ging met vertrouwen het duel tegen SV Hector in, dankzij de eerste overwinning van het seizoen. Hector-trainer Jordy Drenth is blij met de belangrijke zege, waardoor Hector op vier punten komt van Buurse. ,,Een verdiende overwinning. Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar wij waren zeer effectief. Onze eerste kans viel binnen en ook daarna kregen we nog enkele kansjes. En het is lekker dat we pas in de laatste paar minuten een échte kans tegen kregen. Twee doelpunten en de nul, dat is wel heel lekker.”

Twenthe - Hoeve Vooruit 0-1 (0-0). Dyon ten Vregelaar 0-1.

Hoeve Vooruit heeft de uitmuntende zege (7-1 tegen Diepenheim, red.) een goed vervolg gegeven. Ook tegen Twenthe Goor werd gewonnen. Dyon ten Vregelaar maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Hoeve-trainer Dennis Teunissen: ,,Een prima wedstrijd, waarin we de organisatie goed op orde hadden. De afgelopen wedstrijden lijkt het allemaal eindelijk een beetje goed uit te vallen en mogen we onze tweede driepunter in twee wedstrijden bijschrijven, heel fijn.”

Vierde klasse C

KSV - ‘t Peeske 1-1 (0-1). Lageschaar 1-1.

De ploegen deden niet veel voor elkaar onder. Beide teams kregen enkele goede kansen. Na de rust was KSV enkele keren dichtbij een doelpunt, maar het lukte de ploeg niet om afstand te nemen.

Kilder - MEC 1-0 (0-0). Mulder 1-0.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd. Kilder was op de beslissende momenten net wat scherper en kon daardoor de wedstrijd naar zich toetrekken. In de slotfase was MEC enkele keren gevaarlijk.

FC Bergh - AD’69 6-1 (5-1).

AD werd in de eerste helft overlopen. Daarmee was de wedstrijd beslist. Na de hervatting drongen beide ploegen niet meer aan.

Vijfde klasse A

Bentelo - Vilsteren 5-1 (3-0). Eigen doelpunt 1-0, Schutte 2-0, Ter Avest 3-0, Rikkert 4-1, Heerdink 5-1.

Bentelo was een maatje te groot voor Vilsteren. Bentelo was vanaf het begin de betere ploeg en nam al snel een comfortabele voorsprong. Na de rust speelde Bentelo de wedstrijd gecontroleerd uit.