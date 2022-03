Inhaalprogramma: DETO geeft winst uit handen tegen HZVV

Hoofdklasse B

DETO Twenterand – HZVV 2-2 (0-0). Joao 0-1, Ter Avest 1-1 en 2-1, Nzasi 2-2.

DETO leek in dit inhaalduel in de slotfase dankzij de tweede goal van Ferdi ter Avest de winst te pakken, maar de drie punten glipten de Vriezenveners alsnog uit de handen. HZVV maakte diep in blessuretijd gelijk. De thuisploeg had voor rust het betere van het spel. DETO was een aantal keer dichtbij een goal door kansen van Ter Avest, Tim Pothast en Kai Wesselink. HZVV nam na rust het initiatief over en opende al snel de score. Een kwartier voor tijd ontsnapte Ter Avest en maakte de 1-1. Niet lang daarna zorgde hij voor de 2-1 met een bekeken schuiver. De late 2-2 viel uit de kluts na een hoekschop.