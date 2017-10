Irritaties spelers Quick'20 2 landelijk probleem

OLDENZAAL – Het tweede elftal van Quick’20 komt uit onvrede over diverse zaken niet in actie dit weekend. Een gebrek aan spelers vormt de basis van het probleem, dat eigenlijk veel groter is dan de situatie bij de club zelf.

“De onvrede gaat over kleine dingen”, vertelt Jed Kerr, trainer van het elftal. “Er zijn wat irritaties, de spelers voelen zich niet serieus genomen. Wanneer je optimaal wil presteren moeten zaken voor elkaar zijn en wanneer dat niet het geval is ontstaat er onvrede.” Peter Loman, lid van de technische commissie van de club legt uit waar het probleem zit. “Het tweede elftal is gewend twee keepers te hebben. Normaal is dat ook het geval, maar door omstandigheden deze week niet. Natuurlijk is moeten trainen met maar een doelman niet ideaal, maar of het dan nodig is een statement te maken door niet te spelen?”

Niels Leemhuis

Het keeper-incident is een vervolg van irritaties over en weer. Zo werd er in de voorbereiding bij het eerste getraind met een grote groep spelers, waardoor er bij het tweede een kleinere bezetting was. Die was toch al een stuk kleiner, doordat er aan het einde van het seizoen zeven spelers vertrokken om elders te gaan spelen. Daarbij kwamen nog enkele mutaties vlak voor de start van de competitie. “Niels Leemhuis vertrok naar Heracles, dat gat moesten we opvullen door een speler van het tweede over te hevelen. Aan de andere kant is het ook zo dat er die spelers van het tweede lange tijd ontbreken omdat ze voor hun studie stage lopen in Zwitserland. Van twee spelers hoorden we dat te laat om nog aanvulling te kunnen regelen”, legt Loman uit.

Volledig scherm Jed Kerr , trainer van Quick'20 twee

Te weinig beschikbare spelers

“Vroeger had je drie of vier prestatieteams, tegenwoordig willen spelers uit die teams niet meer twee of drie keer in de week trainen. Vaak zijn het oud-eerste elftal spelers, die nu met vrienden in een lager elftal spelen. Dan praat je ook over een flink leeftijdsverschil ten opzicht van spelers van het tweede, die rond de twintig zijn. Je kunt wel door willen schuiven, maar dan moeten er spelers beschikbaar zijn”, is Kerr duidelijk.

Gescheiden zaterdag en zondag teams

Daarmee stipt Kerr het echte probleem aan. Wie hoort dat Quick’20 1.977 leden heeft kan zich niet voorstellen dat het niet lukt om voldoende spelers te hebben voor alle teams. In praktijk ligt het anders. “We hebben een eerste zaterdagelftal, dat in de derde klasse speelt. Daarnaast hebben we tien senioren teams op zaterdag, tegen acht op zondag. Het is een tendens die je landelijk steeds meer ziet. Het grote probleem is dat je spelers van de zaterdagteams en zondagteams binnen een club niet mag uitwisselen van de KNVB. Zou die scheiding komen te vervallen, was het allemaal al een stuk eenvoudiger”, geeft Loman de oplossing aan.

Volledig scherm Geen wedstrijd voor het tweede van Quick'20 dit weekend © Carlo ter Ellen DTCT

"Hopelijk brengt deze actie iets teweeg"