Isa maakt zich op voor zestiende seizoen bij Excelsior'31: 'Nooit durven dromen'

RIJSSEN - Hij kreeg in het verleden veelvuldig aanbiedingen van andere clubs, maar voor Amanuel Isa (33) bestaat er maar één club: Excelsior'31. De middenvelder is bezig aan zijn vijftiende seizoen bij de Rijssense hoofdklasser en maakte deze week bekend nog een jaar langer door te gaan.

De inmiddels 33-jarige Isa werd begin december gehuldigd voor 400 wedstrijden in het eerste elftal van Excelsior'31. Tevens maakte de club voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Genemuiden (3-1 verlies) bekend een tribune naar hem te vernoemen. „500 wedstrijden? Dat ga ik niet halen", zegt Isa lachend. „Dan moet ik nog zeker drie seizoenen door."

Trucjes

Na twee goede gesprekken met de clubleiding en de trainers besloot Isa er deze week een zestiende seizoen aan vast te plakken. Iets wat hij nooit had durven dromen. „Zestien jaar is écht heel lang. Ik had ook nooit verwacht dat ik zo lang bij de club zou blijven, maar naarmate je ouder wordt leer je situaties beter in te schatten en ga je slimmere trucjes gebruiken in het veld. Daardoor houd je het steeds langer vol. Ik leer nog steeds nieuwe dingen, serieus."

Isa kreeg in het verleden aanbiedingen van clubs uit de buurt en zelfs van profclubs. Zo probeerde Vitesse hem een jaar of tien geleden over te halen om naar Arnhem te komen. Maar een plek bij de beloften zag hij op dat moment niet zitten. „Vanaf mijn dertigste heb ik gezegd dat ik geen behoefte meer had aan een andere club dan Excelsior. Je kan wel naar een andere club gaan om geld te verdienen, maar het gevoel dat ik hier heb krijg ik bij geen enkele andere club. Ik heb wel gesprekken gevoerd, maar de liefde voor de club staat bij mij voorop. Dan is geld niks waard."

Titelaspiraties

Excelsior doet het goed dit seizoen met een derde plaats en een periodetitel op zak. Isa hoopt nog een keer kampioen te worden met de Rijssense formatie. „Voorafgaand aan het seizoen had ik niet verwacht dat we om de titel mee zouden doen, maar nu we alle tegenstanders gehad hebben en de balans opmaken, heb ik zeker nog hoop op de titel."