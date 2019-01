Jan de Jonge wordt de nieuwe trainer van De Treffers

De Jonge heeft van de technische leiding van de tweededivisionist de voorkeur gekregen boven Joop Gall, de andere overgebleven kandidaat voor de trainersfunctie.



De Jonge was de afgelopen maanden actief als veldtrainer van Eskişehirspor, een club op het tweede niveau in Turkije. Eerder werkte de oud-profvoetballer bij FC Emmen (als assistent), Heerenveen (hoofdopleidingen, assistent en interim-trainer), De Graafschap, Heracles, het Cypriotische Nea Salamina Famagusta (hoofdtrainer), VfL Bochum en FC Twente (assistent).



,,Ik ben bijzonder trots dat we een trainer met zo’n staat van dienst vast kunnen leggen”, reageert Paul Langeveld, namens de technische commissie van De Treffers.