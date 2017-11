Jan Megelink komt bij FC Aramea totaal andere cultuur tegen

ENSCHEDE - Hij loopt inmiddels al heel wat jaren mee als trainer in het amateurvoetbal. Hector, Oldenzaal, EMOS, Enschedese Boys, Wilhelminaschool, Saasveldia: overal waar hij zat, heeft Jan Megelink (61) het naar zijn zin gehad. "Ik ben tot dusver ook nog nergens ontslagen. Dat zegt wel wat. Over de clubs, maar toch ook wel over mij."

Megelink was vorig seizoen nog coach van vijfdeklasser Enschedese Boys, maar die club hield op te bestaan. Daardoor leek hij zonder club te zitten. "Maar gelukkig meldde Aramea zich."

'Ronaldootjes'

Bij de stadgenoot van de Boys kwam Megelink in een totaal andere cultuur terecht. "Op en naast het veld", zegt de coach. "Bij dorpsclubs heb je meer te maken met hechtere teams. Al die jongens gaan dan bijvoorbeeld met z'n allen op de fiets naar disco Bruins. Dat schept toch een band. Hier zijn het veelal individuen. Iedereen vindt zichzelf goed. Ik zeg wel eens: 'We hebben zeventien Ronaldootjes en daar moeten we een team van maken'."

Quote Op een trainingsavond was ik opeens de keeper kwijt. Bleek dat hij al in de kantine zat om de barbecue aan te doen Jan Megelink, trainer FC Aramea

Barbecue

Megelink ziet bij Aramea veel dingen die hij nooit eerder zag. "Op een trainingsavond was ik opeens de keeper kwijt. Bleek dat hij al in de kantine zat om de barbecue aan te doen. Werd spontaan de barbecue aan gezet - dat kan hier allemaal. Bij andere clubs wordt dat altijd weken van tevoren gepland, maar hier doen ze het gewoon. Dan komen er van die grote schalen met vlees aan. Waar ze het vandaan halen weet ik niet, ha ha."

Rust

"Wat ik wel weet, is dat er bij Aramea meer rust binnen de club is. De club heeft ook meerdere sponsoren. Bij een club als Enschedese Boys had je één investeerder met een zak geld. Als die dan wegvalt, wordt het natuurlijk heel zwaar om overeind te blijven als amateurvereniging."

Kloof

Wat betreft de resultaten kan het dit seizoen nog wel beter met Aramea. Megelink wil graag tot het eind om de prijzen meedoen, maar de ploeg staat negende. Het verschil met koplopers EMOS en WVV'34 is al negen punten.

Luwte

"Maar in deze competitie, met al die clubs uit Hof van Twente, kan iedereen van elkaar winnen. Als wij aan het eind van de rit maar een prijs hebben. Vorige week dacht Oranje Nassau er bijvoorbeeld al te zijn en dan gaat het mis. Of neem Victoria'28, die vorig seizoen de eerste periode had en daarna een vrije val maakte. Laat ons dan maar mooi in de luwte spelen en die laatste periode pakken. Wie de derde periode pakt, is vaak ook beter in de nacompetitie."