Jan Willem Kamp speelt derby van Katwijk: ‘Fantastisch om deze wedstrijd mee te maken’

Kijk voor de aardigheid eens op de website van Quick Boys, het filmpje van afgelopen weekeinde waarin de spelersbus koers zet richting de rivaal. Een reisje van slechts een paar kilometer door het dorp. Onder politiebegeleiding en met een hoop vuurwerk van supporters langs de kant vertrok de selectie. Onder meer Jan Willem Kamp zat in de bus. De voormalig speler van Quick'20 studeert in Amsterdam en maakte in de zomer de overstap naar Quick Boys. "Ik heb de afgelopen jaren de nodige bijzondere wedstrijden meegemaakt, maar dit sloeg alles", aldus de middenvelder. "In de aanloop naar de derby was het al een gekkenhuis. Na de laatste training werd ons verzocht om terug te gaan richting het veld. Toen volgde een enorme vuurwerkshow. De hele ambiance voor en tijdens de wedstrijd was fantastisch om mee te maken."