Jari Oosterwijk stopt per direct bij HHC

Het is al de tweede keer dat Oosterwijk stopt met voetbal op hoog niveau. Eerder deed hij dat ook al bij FC Twente waar hij zijn contract inleverde. Oosterwijk ging daarna voetballen bij de vierdeklasser in zijn dorp Lettele en stapte deze zomer over naar HHC. „Helaas kon ik niet het gevoel terugvinden in het voetbal waarop ik had gehoopt. Desondanks ben ik HHC Hardenberg ontzettend dankbaar voor deze kans”, zo laat Oosterwijk weten op de site van de Hardenbergse club. „Uiteraard hebben we begrip voor de keuze die Jari heeft gemaakt. We kijken terug op een korte, maar goede samenwerking. En we wensen hem natuurlijk een mooie toekomst toe”, aldus bestuurslid Bert Nijboer. Oosterwijk kwam in de acht duels niet tot scoren voor HHC.