Jarige spits Henk geëerd door zowel FC Eibergen als HSC'21

'Vandaag was er een memorabele wedstrijd. Voor 2 jaar geleden hebben wij een sfeeractie gedaan voor Henk, toen een 56 jarige voetballer van FC Eibergen Zaterdag 3. Dit jaar hadden wij het geluk dat Henk jarig was op de dag dat wij met ons team, HSC'21 Zaterdag 3 tegen Eibergen speelden.

Sfeeractie

In samenwerking met Eibergen werd er een sfeeractie opgezet met fakkels, rookpotten en een luid applaus. Henk vierde vandaag zijn 58e verjaardag en is al 50 jaar actief in het voetbal! Een ware held. Henk is voor ons ook een held. Het is een speler van een tegenstander in onze competitie en nog altijd een gevaarlijke spits, waar wij het ieder jaar moeilijk mee hebben. Hierbij een filmpje en twee foto's van de doeken die gemaakt zijn door beide teams! Met een erehaag werd Henk warm onthaald door beide teams. En een mooie speech van de voorzitter van Eibergen.'