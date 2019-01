Jasper Groothuis heeft zijn kans bij Excelsior’31 met beide handen gegrepen

Even terug in de tijd, naar 16 februari 2018 om precies te zijn. „Een droom komt uit. Excelsior’31 is een prachtige kans. Ik ga er veel leren”, vertelt een trotse Jasper Groothuis in deze krant. Hij speelt op dat moment nog in de derde klasse, in het shirt van Twenthe, maar traint ook al mee bij Excelsior’31 en gaat Goor vanaf de zomer definitief inruilen voor Rijssen. Zijn verwachtingen voor het nieuwe seizoen? Zoveel mogelijk minuten maken. Het niveauverschil is groot, de aanvallende middenvelder zal ongetwijfeld nog aardig wat tijd nodig hebben om aan te haken.