Jeroen Kiepman vertrekt bij Victoria'28

‘Dertig procent amateur­voet­bal­clubs vreest voor voortbe­staan’

7 oktober De belangenbehartiger van amateurvoetbalclubs maakt zich grote zorgen over de toekomst van de verenigingen in Nederland. Dertig procent van de clubs zou zelfs vrezen voor het voortbestaan van de club. Dat is gebleken uit een rondgang langs 1600 leden van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.