Jeroen Niks: 'Oppassen dat ik niet in de verkeerde dug-out ga zitten'

Jeroen. Is het zaterdag een bijzonder duel voor jou, of hecht je er weinig waarde aan dat je het tegen je oude club opneemt?

Niks: ,,Het doet me wel wat. Het is een wedstrijd met een speciaal tintje. De Ham is de club waar ik begonnen ben als trainer en waar ik vier jaar met plezier heb getraind. Het is de eerste keer dat ik het tegen een oude club opneem en dan ook nog in Den Ham. Wat dat betreft moet ik oppassen dat ik niet in de verkeerde dug-out ga zitten.”