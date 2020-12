Jeroen Spies blijft trainer bij RKZVC

ZIEUWENT - Jeroen Spies is ook volgend seizoen trainer van hoofdklasser RKZVC uit Zieuwent.

De 36-jarige Veenendaler is nu bezig aan zijn eerste seizoen. Afgelopen zomer nam hij het roer over van de succesvolle Laurens Knippenborg, die vertrok naar Rohda Raalte. Spies kende een lastig begin en verloor in de voorbereiding zelfs een oefenduel met 12-2 bij HSC’21 in Haaksbergen.

In de competitie draaide RKZVC echter naar behoren, ook omdat Spies zijn systeem op verzoek van de spelers wijzigde. Toen de competitie half oktober werd stilgelegd, had de ploeg uit Zieuwent tien punten uit zes wedstrijden behaald en stond op een vierde plek in de hoofdklasse A.

Omdat zowel de spelersgroep als Spies tevreden is, werd besloten tot een contractverlenging tot medio 2022. ,,Ik heb het prima naar mijn zin in Zieuwent”, aldus Spies die hiervoor trainer was van DTS’35 Ede. ,,Ik wil graag de club en mezelf verder ontwikkelen op dit mooie niveau.”

AZSV

De Aaltense zaterdaghoofdklasser AZSV heeft nog geen beslissing genomen over het aanblijven van Dave de Jong. De ex-prof is nu bezig aan zijn derde seizoen bij AZSV. De Aaltenaren stonden voor de coronapauze op een negende plaats in de hoofdklasse B met tien punten uit zes wedstrijden.