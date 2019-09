Jeugdopleiding van VMC is een voorbeeld voor veel clubs

Zaterdag­voet­bal populair in de regio: dringen voor een plekje in de kelder

11:30 RIJSSEN/GLANERBRUG - Het zaterdagvoetbal is populair. De nodige clubs maken dit seizoen de overstap van de zondag naar de zaterdag of stromen met een standaardteam in op zaterdag. Het gevolg: veel sterkere competities. Twee nieuwkomers aan het woord.