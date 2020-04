Jeugdvoetbal: niet bij elkaar, maar toch ‘samen’ trainen

Uitgerekend in de mooiste tijd van het jaar om te voetballen is het door het coronavirus stil op de sportvelden. Om jeugdspelers toch bezig te houden besloot VTON (Voetbal Technische Ontwikkelingen Nederland) een oefensessie voor thuis in elkaar te zetten.

Normaal gesproken zit er een prijskaartje vast aan de VTON-app. „Maar dat hebben we voor deze gelegenheid losgelaten”, zegt trainer Carlo Kastermans. „De app is gratis te downloaden. We wilden wat doen nu spelers niet op het veld kunnen staan.”

VTON is een opleiding voor jeugdvoetballers die inmiddels zeven jaar bestaat. „In totaal werken we samen met zo’n 250 clubs in Nederland”, vertelt de Enschedese coach. „Daarbij zitten ook betaald voetbal organisaties.”

Missie

De missie van VTON? Trainers en jeugdspelers in een jaarplanning samen laten werken aan concrete doelstellen. Techniek komt daarbij aan bod, maar ook tactiek en het mentale aspect. In totaal zijn er bijna duizend trainingen voor handen. Maar ja, die trainingen zijn met meerdere mensen op het veld. Laat juist dat op dit moment niet mogelijk zijn. ,,We hadden niets kunnen doen en afwachten tot het weer allemaal begon, maar we zijn liefhebbers die bezig willen blijven. We hebben daarom een thuistraining in elkaar gezet. In totaal gaat het om drie trainingen per week over een periode van acht weken.”

Hoogste tijd om de app zelf te downloaden en te kijken hoe het zit. Met teksten en filmpjes staat wat er per training (duur maximaal een uur) moet gebeuren en een toelichting waarom. Ook worden vragen gesteld. Niet de trainer, maar de app als tijdelijke coach dus. „Maar via Whatsapp, elk team heeft tegenwoordig wel een groepsapp, kan de trainer contact houden over de voortgang. Samen op afstand trainen”, aldus Kastermans. „Alles is onderverdeeld, afhankelijk van iemands leeftijd, in drie verschillende groepen. Je kunt alle oefeningen thuis doen. Dat was natuurlijk de belangrijkste voorwaarde. Heb je geen pylonen? Gebruik dan flesjes water of iets dergelijks om veldjes uit te zetten.”

Volledig scherm Trainer Carlo Kastermans. © Frans Nikkels

De oefensessie is inmiddels drie weken beschikbaar. „Al met al zit er zo’n 250 uur werk in het maken van deze trainingen. Het is mooi dat veel spelers het gebruiken”, weet Kastermans. „In de eerste week hadden we 90.000 views. Daarmee kun je wel zeggen dat het succesvol is.”