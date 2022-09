Job Lamberink twijfelde geen moment over rentree bij Sportlust Vroomshoop: ‘Ik zat met een onvoltooid gevoel’

Excelsior’31 door naar hoofdtoer­nooi KNVB Beker

RIJSSEN - Excelsior’31 heeft zich woensdagavond geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. In Noord-Brabant werd met 2-1 gewonnen van O.S.S.’20. Op het eind was het nog even billenknijpen voor de ploeg uit Rijssen.

21 september