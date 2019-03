Johan Derksen slacht HHC Hardenberg: ‘Het lijkt niet op voetbal’

‘Echt bedroevend’

De spelers van de in de tweede divisie uitkomende Hardenbergers kunnen er in Derksens ogen niks van. ,,Ze kunnen met één been een bal schoppen en met het andere been kunnen ze niets. (...). Ze hadden mij moeten betalen dat ik die anderhalf uur uitgezeten heb. Het is echt bedroevend hoor dat niveau (...). Als je geen supporter bent van zo'n dorpsclub is het helemaal niet leuk om naar te kijken.”

'Niet onze beste wedstrijd

,,Het was niet onze beste wedstrijd afgelopen zaterdag, dat heeft de trainer na afloop ook aangeven”, zegt de pr-man van HHC Hardenberg, Jermaine Ellenkamp, in een reactie. Volgens Ellekamp had tegenstander Barendrecht - een degradatiekandidaat - zich best verdedigend opgesteld en was het lastig om daar tegen te voetballen. ,,Als Johan Derksen de thuiswedstrijd van de week daarvoor tegen koploper AFC had gezien, die we met 4-2 wonnen, had hij vast anders geoordeeld. Dat was juist een heel aantrekkelijk duel.”