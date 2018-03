John Fraterman verlaat DETO na 22 jaar voor buurman DOS'37

Fraterman is dit seizoen geen basisspeler bij DETO en dat bracht hem de afgelopen maanden aan het twijfelen om te blijven bij de eersteklasser. Fraterman begon zijn carrière in de hoofdmacht van DETO in 2009. Hij speelde met de Vriezenveense club in de eerste klasse en hoofdklasse. Ook kwam hij met DETO uit in de topklasse.