Jojoploeg TVO is stabiel geworden

Gertjan Verbeek weigerde als amateur in Enschede wissel: ‘Ze hebben de kleedkamer op slot gedaan’

12:52 Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga is niet de eerste speler die het veld weigerde te verlaten nadat zijn trainer hem wilde wisselen. Gertjan Verbeek flikte in een ver verleden hetzelfde. ,,Ik was een lastige jongen.’’