Jong FC Twente onderuit bij beloften Almere City

Al binnen tien minuten opende de thuisploeg de score. Khalid Tadmine gleed de bal in de achtste minuut in het doel. Twente hoopte voor rust op de gelijkmaker, maar binnen het half uur maakte Jong Almere City zelfs de 2-0. Nicky van Hilten kon alleen op doelman Jeffrey de Lange aflopen en rondde beheerst af. Vlak voor rust maakte Jari Oosterwijk de 2-1. In de tweede helft kwam Twente tekort om de gelijkmaker te forceren.