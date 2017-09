Jong FC Twente pakt punt in blessuretijd

Jong FC Twente ging rusten met een 0-0 ruststand. In het begin had de ploeg van trainer Dennis Demmers een paar goede kansen, maar daarna raakte de thuisploeg het overwicht kwijt. Jong Almere City had voor rust een grote kans om op voorsprong te komen, maar doelman Joël Drommel wist redding te brengen.

Na rust kwam was het spel van Jong FC Twente een stuk minder. Het kwam acht minuten op tijd dan ook op achterstand door een doelpunt van Aninkora. In blessuretijd wist invaller Frimann uit een corner de stand te gelijk te trekken en zo hield de thuisploeg dus een punt over aan duel in de derde divisie.