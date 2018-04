Jong FC Twente verliest na ruime voorsprong

Twente begon slecht aan het tweede bedrijf. Via Benjamin Roemeon had de thuisploeg binnen een minuut de aansluitingstreffer genoteerd. Coen Vloedgraven, oud-speler van Excelsior’31, maakte na een uur spelen zelfs de gelijkmaker. Frimann zette de Tukkers even daarna bijna weer op voorsprong, maar hij raakte de paal. Zonde, want tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg voor het eerste op voorsprong en die gaf het niet meer weg.