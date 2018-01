Jonge Bart Benneker nieuwe trainer van Hellendoorn

De club geeft op haar eigen website aan verheugd te zijn met het nieuws. "Benneker zit al enige jaren in het trainersvak en heeft al op zeer jonge leeftijd een bewuste keuze gemaakt om trainer te worden. Hij is jarenlang jeugdtrainer geweest, eerst bij De Zweef en laatste twee seizoenen bij v.v. Hellendoorn." Op dit moment is Edwin Duim nog trainer op sportpark De Voordam, maar hij vertrekt aan het einde van het seizoen.