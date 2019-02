Jonge trainer Job Lamberink ziet perspectief bij Sportlust Vroomshoop

Met een jonge selectie wil Job Lamberink iets gaan opbouwen bij Sportlust Vroomshoop. De 28-jarige inwoner van Vroomshoop ziet perspectieven bij de kleine zondagclub uit zijn woonplaats. De twintiger volgde dit seizoen Gerard Kocks op, die al na één jaar vertrok uit Vroomshoop. Voor Lamberink is dit zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. Hij wist dat de selectie smal is, maar de jonge oefenmeester heeft er vertrouwen in. Bij RSC speelde zijn ploeg gistermiddag met 2-2 gelijk. In de spannende vierde klasse A staat Sportlust Vroomshoop in de middenmoot, maar de verschillen bovenin zijn gering. De geelblauwen kunnen nog altijd een woordje meespreken in de strijd om de titel. Maar aan een stap hogerop denkt Lamberink niet.