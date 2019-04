Joost Screever van HSC'21 naar Hoogeveen

Screever begon met voetballen bij HSC'21 maar maakte in de B-jeugd de overstap naar PEC Zwolle. Daar speelde hij twee seizoenen in de jeugd, om vervolgens terug te keren naar HSC'21. Op welk niveau Screever en Hoogeveen komend seizoen acteren is nog niet bekend. Hoogeveen is nog in de race om te promoveren naar de derde divisie. In dat geval komen HSC'21 en Screever elkaar komend seizoen weer tegen, op voorwaarde dat HSC'21 zich in de komende weken veilig speelt.